Экс-агент Джонсон: ВС РФ продвигаются вперед в зоне проведения СВО, невзирая на распутицу

Бывший сотрудник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ларри Джонсон, выступил в интервью на YouTube-канале Dialogue Workна и сообщил о том, что, несмотря на весеннюю грязь и распутицу, российская армия наступает практически везде.
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