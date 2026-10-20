Экс-нападающий московского «Локомотива» Олег Гарин скончался на 61-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба футбольного клуба «СКА-Хабаровск».
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