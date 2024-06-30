Какой фрукт врачи рекомендуют при сердечно-сосудистых заболеваниях Юлия ЧелкановаФрукты имеют ключевое значение в сбалансированном питании, и абрикос считается одним из самых выгодных для сердечно-сосудистой системы.
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