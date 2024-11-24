Глава ведомства поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту ДТП в Республике Дагестан, в результате которого погиб ребенок

В Каякентском районе Республики Дагестан водитель транспортного средства в состоянии алкогольного опьянения совершил ДТП, в результате которого погиб ребенок, еще двое несовершеннолетних находятся в тяжелом состоянии.
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