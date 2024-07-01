Победу одерживает та страна, которая контролирует море — минобороны Турции

Слова Кемаля Ататюрка о том, что победу одерживает та страна, которая контролирует море и может доставить то, что ей нужно, когда нужно и куда нужно, процитировало министерство национальной обороны Турции 1 июля в социальной сети X.
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