Восточный морской коридор Ченнаи-Владивосток: Новые возможности России и Индии

Индия и Россия работают над Восточным морским коридором Ченнаи-Владивосток. Восточный морской коридор задуман как морское сообщение между портами на восточном побережье Индии и портами в дальневосточном регионе России.
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