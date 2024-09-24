Восточная группировка сорвала попытки усиления ВСУ

Подразделения ВСУ пытались усилить передовые позиции в районе населенных пунктов Новоукраинка, Сторожевое, Черивное и Луговское, однако бойцы Восточной группировки ВС РФ не дали им этого сделать, сообщает ТАСС со ссылкой на начальника пресс-центра группировки Александра Гордеева .
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