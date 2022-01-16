Подразделение спецназа ЗВО совершило первое в 2022 году десантирование с использованием управляемых парашютных систем в Тамбовской области

Подразделение спецназа ЗВО совершило первое в 2022 году десантирование с использованием управляемых парашютных систем в Тамбовской области

Завершив десантирование, спецназовцы также отработали уничтожение пешей группы условного противника с применением стрелкового вооружения и средств имитации.

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