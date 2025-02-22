Трамп: Байден превратил страну в хаос

Дональд Трамп заявил, что ему до сих пор приходится устранять последствия работы предыдущей администрации под руководством Джо Байдена, которого он охарактеризовал как самого неудачного лидера в истории США.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии