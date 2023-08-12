Нельзя стричь волосы и ногти: приметы на 12 августа

Сегодня, 12 августа — Иоанн Воин или Силуан и Сила. По народным поверьям, у людей силы прибавляются. Силу человек берёт от самой земли, и даже самый бессильный может в этот день показать по-настоящему богатырские способности.
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