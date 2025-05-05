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Свежие комментарии

  • Егор Горшков
    Отличная новость, надеемся это начало большого процесса.Сбер увеличил ипо...

Арбитражный суд разрешил ООО "Торг" рассрочку на выплату 9,3 млрд

Арбитражный суд разрешил ООО "Торг" рассрочку на выплату 9,3 млрд

Арбитражный суд Московской области предоставил ООО "Торг", бывшему подразделению IKEA, рассрочку на 32 месяца для выплаты в бюджет около 9,3 миллиарда рублей по иску ФНС, сообщает информация, доступная в материалах.

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