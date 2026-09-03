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В украинских магазинах будут штрафовать за съёмку пустых полок

В украинских магазинах будут штрафовать за съёмку пустых полок Системные удары российской армии по крупным украинским торгово-логистическим объектам ожидаем.

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