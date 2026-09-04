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Выпускникам ВУЦ ТвГТУ вручены военные билеты

Выпускникам ВУЦ ТвГТУ вручены военные билеты

4 сентября в Тверском государственном техническом университете состоялось торжественное мероприятие, посвященное выпуску курсантов военного учебного центра при вузе и вручению им военных билетов.

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