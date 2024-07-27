Суббота, 2️⃣7️⃣ июля, 2024 год 🎉 Праздники 🎉 🧮День работника торговли 🍔День рождения гамбургера 👋День пяти случайных встреч 🌵День прогулки с домашними растениями 🍦День крем-брюле 🚶‍♂️‍➡️День ходьбы на ходулях 📆 История 27 июля в разные годы 🔹1147 год - согласно повести «Сказание об убиении Даниила Суздальского и начале Москвы», была основана Москва 🔹1944 год - Советские войска освободили Львов в ходе Львовско-Сандомирской операции 🔹1953 год - завершилась Корейская война 🔹1985 год - в Москве открылся XII Всемирный фестиваль молодежи и студентов 🔹1994 год - парламент Индии запретил в стране тесты по определению пола будущего ребёнка в связи с большим количеством абортов в случаях, когда тесты определяли, что родятся девочки 🔹2012 год - состоялось открытие XXX летних Олимпийских игр.