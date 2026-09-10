Пугливые миллиарды: Бегство капиталов из России меняет вектор — с Запада на Восток, но снижаться не собирается

Пока перспективы российской экономики туманны, инвесторы опасаются вкладываться в развитие своей страны Георгий Смирнов Фото: создано ИИ/Свободная Пресса Материал комментируют: Игорь Николаев Из российской экономики продолжает уходить капитал, несмотря на продолжение западного санкционного давления и реальные положительные ставки (когда доходность по вкладам или облигациям превышает инфляцию), заявил советник президента Антон Кобяков на брифинге по итогам Восточного экономического форума (ВЭФ).