БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Пугливые миллиарды: Бегство капиталов из России меняет вектор — с Запада на Восток, но снижаться не собирается

Пугливые миллиарды: Бегство капиталов из России меняет вектор — с Запада на Восток, но снижаться не собирается

Пока перспективы российской экономики туманны, инвесторы опасаются вкладываться в развитие своей страны Георгий Смирнов Фото: создано ИИ/Свободная Пресса Материал комментируют: Игорь Николаев Из российской экономики продолжает уходить капитал, несмотря на продолжение западного санкционного давления и реальные положительные ставки (когда доходность по вкладам или облигациям превышает инфляцию), заявил советник президента Антон Кобяков на брифинге по итогам Восточного экономического форума (ВЭФ).

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Andrey

Пока мокрая курица эльвира наводит тень на плетень со ставкой, жители России и не получат «привлекательного предложения инвестировать в свою же экономику». Надо менять систему казнокрадства и грабежа бюджета "управлениями".