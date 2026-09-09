«В большом шоке уехали»: Уиткофф и Кушнер были в ужасе от поведения окружения Зеленского

«В большом шоке уехали»: Уиткофф и Кушнер были в ужасе от поведения окружения ЗеленскогоВизит спецпосланников президента США Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера в Киев, который должен был стать шагом к мирным переговорам, обернулся для американской стороны, по словам украинского депутата, настоящим шоком.
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