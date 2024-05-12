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Военные новости ★ спецоперация

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Действующая в Харьковской области боевая техника группировки «Север» получила новый тактический знак

Действующая в Харьковской области боевая техника группировки «Север» получила новый тактический знак

Российская боевая техника, участвующая в наступлении на Харьковскую область, получила свое обозначение, отличающееся от тактических знаков уже участвующих в СВО группировок.

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