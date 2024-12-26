После взрывов на борту российского Ursa Major образовалась пробоина 50 на 50 см

АЖ

Александр Жигилий

Почему вы всегда трясетесь от страха, боясь называть теракт за границами России терактом? Это ведь прямое нападение на Россию- поэтому уже сейчас Кремль затрясся от страха а что далее делать? Бить виновных! Они напали на нас и не просто напали, а подло в нейтральных водах! За "Северные потоки" кремль обосрался от испуга, ссылаясь,, что это мол не его собственность... А теперь его собственность, всей России собственность подверглась не просто нападению, а разрушению и гибели и даже потере при этом граждан России! Вопрос, а какие трусы отправили корабль на расстрел, зная о ценности его груза -без военного сопровождения-охраны?! Это же прямое убийство такого груза, людей, престижа России! Вся система настолько продажная, что аж жуть берет от того, куда нас это привело, на какое дно от величия СССР в колониальное болото!!!