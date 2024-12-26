На российском судне Ursa Major, затонувшем 23 декабря в Средиземном море, обнаружена пробоина размером 50 на 50 сантиметров.
После взрывов на борту российского Ursa Major образовалась пробоина 50 на 50 см
Комментарии
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АЖ
Александр Жигилий
Почему вы всегда трясетесь от страха, боясь называть теракт за границами России терактом? Это ведь прямое нападение на Россию- поэтому уже сейчас Кремль затрясся от страха а что далее делать? Бить виновных! Они напали на нас и не просто напали, а подло в нейтральных водах! За "Северные потоки" кремль обосрался от испуга, ссылаясь,, что это мол не его собственность... А теперь его собственность, всей России собственность подверглась не просто нападению, а разрушению и гибели и даже потере при этом граждан России! Вопрос, а какие трусы отправили корабль на расстрел, зная о ценности его груза -без военного сопровождения-охраны?! Это же прямое убийство такого груза, людей, престижа России! Вся система настолько продажная, что аж жуть берет от того, куда нас это привело, на какое дно от величия СССР в колониальное болото!!!
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