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Названа опасность употребления грязной клубники

Названа опасность употребления грязной клубники

Нутрициолог Анна Макарова рассказала агентству ПРАЙМ, что употребление немытой клубники грозит риском заражения острым инфекционным поражением желудочно-кишечного тракта — кампилобактериозом.

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