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Рада ввела тюремные сроки для сотрудников мошеннических колл-центров

Рада ввела тюремные сроки для сотрудников мошеннических колл-центров

Депутаты Верховной рады Украины проголосовали за законопроект, который вводит уголовную ответственность для создателей и сотрудников мошеннических колл-центров, сообщил в своем телеграм-канале украинский парламентарий Ярослав Железняк .

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