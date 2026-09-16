Рада ввела тюремные сроки для сотрудников мошеннических колл-центров

Депутаты Верховной рады Украины проголосовали за законопроект, который вводит уголовную ответственность для создателей и сотрудников мошеннических колл-центров, сообщил в своем телеграм-канале украинский парламентарий Ярослав Железняк .
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