Поспешите закупиться: какой популярный продукт скоро исчезнет с полок магазинов Ольга ВайленкоВ ближайшие месяцы российские любители чая столкнутся с неприятным сюрпризом: эксперты предсказывают рост цен на черный пакетированный чай на 7-10% к концу года.
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