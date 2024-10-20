Поспешите закупиться: какой популярный продукт скоро исчезнет с полок магазинов Ольга ВайленкоВ ближайшие месяцы российские любители чая столкнутся с неприятным сюрпризом: эксперты предсказывают рост цен на черный пакетированный чай на 7-10% к концу года.