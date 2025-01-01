Будь в курсе✴
ГлавнаяПравила
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будь в курсе✴

36 492 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Фаина Юсупова
    Всё верно говорите США.Это Бог вас покарает за кровь людей.В США назвали уда...
  • Eduard
    У России есть газ,у Европы нет!Зеленский назвал ...
  • Eduard
    Шуточки у комика тупые!Зеленский назвал ...

Захарова заявила о безразличии к русофобии

Захарова заявила о безразличии к русофобии

Россиянам стало все равно на мнение о них за рубежом, им безразличны проявления русофобии, убеждена официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Eduard
За рубежом никак не хотят на себя посмотреть в зеркало,убивая,взрыаая,воруя,они думают,что они &quot;культурные&quot;.Страннок понятие о &quot;культуре&quot;!
Ответить
12 час.
Eduard
Та же Украина,Запад устроил там переворот,что есть преступление,у них началась Гражданская война,они мечтали обземле Украины,но нас россиян учат морали,выставляют разбойниками.Как вам это?
Ответить
12 час.

Картина дня

наверх