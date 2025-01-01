За рубежом никак не хотят на себя посмотреть в зеркало,убивая,взрыаая,воруя,они думают,что они "культурные".Страннок понятие о "культуре"!

Eduard

Та же Украина,Запад устроил там переворот,что есть преступление,у них началась Гражданская война,они мечтали обземле Украины,но нас россиян учат морали,выставляют разбойниками.Как вам это?