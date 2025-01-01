Россиянам стало все равно на мнение о них за рубежом, им безразличны проявления русофобии, убеждена официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Захарова заявила о безразличии к русофобии
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Eduard
За рубежом никак не хотят на себя посмотреть в зеркало,убивая,взрыаая,воруя,они думают,что они "культурные".Страннок понятие о "культуре"!
Ответить
12 час.
Eduard
Та же Украина,Запад устроил там переворот,что есть преступление,у них началась Гражданская война,они мечтали обземле Украины,но нас россиян учат морали,выставляют разбойниками.Как вам это?
Ответить
12 час.
Свежие комментарии