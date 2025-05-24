Экс-секретарь кабмина Британии Кейс предрек миру многолетние конфликты

Следующие 10 или 20 лет могут пройти в атмосфере постоянных вооруженных конфликтов в мире. Таким предположением поделился бывший секретарь кабинета министров Великобритании Саймон Кейс, его процитировал The Times.
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