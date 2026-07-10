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Мировое обозрение

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ЕС разрешит Украине закупить вооружение в Британии за счёт европейского кредита

ЕС разрешит Украине закупить вооружение в Британии за счёт европейского кредита

Евросоюз и Великобритания наконец-то нащупали компромисс. После месяцев бюрократических торгов, которые едва не сорвались из-за амбиций Парижа, Лондону фактически открывают «зеленый коридор» к украинскому оборонному бюджету.

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