ЕС разрешит Украине закупить вооружение в Британии за счёт европейского кредита

Евросоюз и Великобритания наконец-то нащупали компромисс. После месяцев бюрократических торгов, которые едва не сорвались из-за амбиций Парижа, Лондону фактически открывают «зеленый коридор» к украинскому оборонному бюджету.
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