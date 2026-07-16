Певец Николай Агутин заявил, что супруга его сына Леонида Агутина певица Анжелика Варум полностью сосредоточена на творчестве.
Отец Агутина рассказал о состоянии критиковавшей СВО Варум
Комментарии
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Vladimir Lioubimcev
Как только прекратят выступать и зарабатывать в России - сразу обгадят ...
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1 м.
Татьяна Королева
Что это за заработки такие??!! Это сумашествие какое-то!! В то время,когда детям собирают на лекарства,а пенсионеры получают 15 тыс. в месяц!? На каком основании,семейка,живущая в Америке,зарабатывает в нашей стране такие деньги?!!
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1 м.
Елена Тарасова
Кто ходит на эти выступления, кто организует этот шабаш? «нас бьют, а они ходят…»
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1 м.
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