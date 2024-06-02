FP: РФ способна эффективно ответить на эскалацию на Украине неядерным путем

Политолог Эмма Эшфорд сообщила, что Российская Федерация имеет возможность пресечь любые попытки увеличения накала бушующего на украинской территории противостояния без применения ядерных типов вооружения.
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