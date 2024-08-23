Хмурый Лепс появился с 18-летней невестой на «Новой волне» — свадьба отменяется?

Певец не выглядел счастливым рядом с Авророй. Григорий Лепс и Аврора Киба Komsomolskaya Pravda/Global Look PressГригорий Лепс прибыл в Сочи на музыкальный фестиваль «Новая волна» в сопровождении 18-летней невесты.
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