Хмурый Лепс появился с 18-летней невестой на «Новой волне» — свадьба отменяется?

Певец не выглядел счастливым рядом с Авророй. Григорий Лепс и Аврора Киба Komsomolskaya Pravda/Global Look PressГригорий Лепс прибыл в Сочи на музыкальный фестиваль «Новая волна» в сопровождении 18-летней невесты.