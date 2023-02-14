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Товарищеские матчи. «Зенит» играет с «Дубай Сити», «Факел» встретится с «Кайсаром»

Товарищеские матчи. «Зенит» играет с «Дубай Сити», «Факел» встретится с «Кайсаром»

«Зенит» проводит товарищеский матч с «Дубай Сити» в ОАЭ.  Товарищеский матч Дубай, ОАЭ «Зенит» – «Дубай Сити» – 6:0 (второй тайм) Голы: 1:0 – Сергеев (5), 2:0 – Сергеев (15), 3:0 – Сергеев (31), 4:0 – Бакаев (41), 5:0 – Сергеев (55), 6:0 – Мостовой (61) «Зенит»: Даниил Одоевский (Давид Бязров), Алексей Сутормин, Родригао, Нуралы Алип, Илья Кирш (Никита Вершинин), Александр Ерохин, Далер Кузяев, Данила Козлов (Дамир Шайхтдинов), Андрей Мостовой, Зелимхан Бакаев, Иван Сергеев.

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