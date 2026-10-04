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MD: больше половины родителей детей с аутизмом — в клиническом выгорании

MD: больше половины родителей детей с аутизмом — в клиническом выгорании

Почти половина (45%) родителей детей с расстройствами аутистического спектра описывают свое состояние как хроническую усталость и напряжение, еще 11% — как балансирование на грани срыва или апатии.

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