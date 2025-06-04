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Царьград

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Святая Троицы в 2025 году: традиции, что можно и нельзя делать, приметы

Святая Троицы в 2025 году: традиции, что можно и нельзя делать, приметы

Православные верующие в июне 2025 года отметят один из главных праздников — Святую Троицу. Рассказываем о традициях Троицы и о том, что можно, а что нельзя делать в этот день.

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