AP: Трамп обгоняет Харрис по числу голосов выборщиков более чем в три раза

Кандидат на пост президента Соединенных Штатов от республиканцев Дональд Трамп к этой минуте опережает своего оппонента от демократов Камалу Харрис по количеству голосов выборщиков на выборах президента страны.
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