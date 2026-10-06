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Царьград

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Москвича ранили ножом после конфликта на Никольской, есть задержания

Москвича ранили ножом после конфликта на Никольской, есть задержания

На Никольской улице в Москве после конфликта в ресторане был ранен 35-летний русский. Двое мужчин, 22 и 43 лет, попытались скрыться, но были задержаны.

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