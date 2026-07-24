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Украина обезлюдела. Смертность превысила рождаемость почти вчетверо

Украина обезлюдела. Смертность превысила рождаемость почти вчетверо

В Донецкой области в первой половине 2026 года родилось всего 134 ребенка ИноСМИ теперь в MAX! Подписывайтесь на главное международное >>> На пятый год конфликта на Украине смертность превышает рождаемость почти вчетверо.

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