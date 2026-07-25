Поздравление руководителя следственного управления Дмитрия Позовского с Днем сотрудника органов следствия Российской Федерации

С 2014 года 25 июля мы отмечаем наш профессиональный праздник - День сотрудника органов следствия Российской Федерации! Этот праздник, который вошел в нашу жизнь относительно недавно, несет важную общественную функцию, проводя связующую нить между теми, кто формировал традиции российских следственных органов на протяжении трех столетий, и теми, кто выполняет эту благородную и необходимую обществу работу сегодня.
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