Поздравление руководителя следственного управления Дмитрия Позовского с Днем сотрудника органов следствия Российской Федерации

С 2014 года 25 июля мы отмечаем наш профессиональный праздник - День сотрудника органов следствия Российской Федерации! Этот праздник, который вошел в нашу жизнь относительно недавно, несет важную общественную функцию, проводя связующую нить между теми, кто формировал традиции российских следственных органов на протяжении трех столетий, и теми, кто выполняет эту благородную и необходимую обществу работу сегодня.