Мировое обозрение

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Стратегическое значение миссии группы «Вагнер» в Белоруссии

Стратегическое значение миссии группы «Вагнер» в Белоруссии

На Западе и в Киеве не скрывают своего разочарования по поводу того, что недавний мятеж группы «Вагнер», вместо того чтобы ослабить Россию, как там уже предвкушали, неожиданным образом обернулся существенным ущербом для их стратегических позиций.

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