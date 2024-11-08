В Госдуму внесли инициативу по борьбе с «резиновыми квартирами»

Член Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Айрат Гибатдинов и зампред Комитета Государственной Думы по охране здоровья Алексей Куринный предложили ограничить количество иностранцев, которых можно зарегистрировать на определенной жилой площади.
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