В Госдуму внесли инициативу по борьбе с «резиновыми квартирами»

Член Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Айрат Гибатдинов и зампред Комитета Государственной Думы по охране здоровья Алексей Куринный предложили ограничить количество иностранцев, которых можно зарегистрировать на определенной жилой площади.