COT 101 · Lesson 07 - COT Divergence British Pound Futures CME_DL:6B1! ConfluenceEdge_ THE SETUP Divergence is when price makes a new high but the net position does not - or price makes a new low while positioning improves.
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