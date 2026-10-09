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COT 101 · Lesson 07 - COT Divergence

COT 101 · Lesson 07 - COT Divergence

COT 101 · Lesson 07 - COT Divergence British Pound Futures CME_DL:6B1! ConfluenceEdge_ THE SETUP Divergence is when price makes a new high but the net position does not - or price makes a new low while positioning improves.

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