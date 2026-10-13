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Иркутск Сегодня

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В Иркутской области стартовал прием заявок на Всероссийскую премию «Безграничные возможности»

Жителей Приангарья приглашают к участию во Всероссийском конкурсе-премии «Безграничные возможности». Инициатором проекта выступил Совет при Правительстве России по вопросам попечительства в социальной сфере.

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