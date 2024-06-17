Slack предупредил россиян о приостановке аккаунтов. Из-за санкций

Корпоративный мессенджер Slack начал предупреждать российских пользователей сервиса о приостановке учетных записей в течение 30 днейКак сообщает РИА Новости, компания направила клиентам из России официальное письмо о приостановке деятельности сервиса на территории страны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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