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Slack предупредил россиян о приостановке аккаунтов. Из-за санкций

Slack предупредил россиян о приостановке аккаунтов. Из-за санкций

Корпоративный мессенджер Slack начал предупреждать российских пользователей сервиса о приостановке учетных записей в течение 30 днейКак сообщает РИА Новости, компания направила клиентам из России официальное письмо о приостановке деятельности сервиса на территории страны.

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