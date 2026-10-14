В Хмельницком уничтожены склады одного из крупнейших поставщиков товаров для ВСУ Логистический центр сети «Эпицентр» в Хмельницком уничтожен в результате российских ударов.
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