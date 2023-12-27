По Яблоновскому мосту снова будут ходить рейсовые автобусы

Последние 3 года мост стоял на ремонте. Открыли его совсем недавно – раньше времени.В конце декабря 2023 года на всех четырёх полосах Яблоновского моста, который соединяет краевую столицу и Адыгею, полностью открыли движение для автомобилей, а также пешеходные и велосипедные зоны.
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