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По Яблоновскому мосту снова будут ходить рейсовые автобусы

По Яблоновскому мосту снова будут ходить рейсовые автобусы

Последние 3 года мост стоял на ремонте. Открыли его совсем недавно – раньше времени.В конце декабря 2023 года на всех четырёх полосах Яблоновского моста, который соединяет краевую столицу и Адыгею, полностью открыли движение для автомобилей, а также пешеходные и велосипедные зоны.

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