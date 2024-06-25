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МИД России: договор с КНДР — предупреждение для решающих проблемы военным путём

МИД России: договор с КНДР — предупреждение для решающих проблемы военным путём

Заместитель главы МИД России Андрей Руденко заявил, что Договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между Россией и КНДР является предупреждением для тех, кто планирует решить проблемы региона военным путём.

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