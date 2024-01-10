Путин и Эрдоган могут обсудить зерновую сделку, считает политолог

Во время предстоящих в начале года переговоров между президентом России Владимиром Путиным и турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, возможно, будет обсуждаться зерновая сделка, считает политолог Дмитрий Журавлев.
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