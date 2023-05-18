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France info: «пустых полок нет» — французский экспат не увидел в Москве влияния санкций

France info: «пустых полок нет» — французский экспат не увидел в Москве влияния санкций

Живущий в столице России с 1990-х годов француз Ален Миэлик не увидел никаких изменений в повседневной жизни москвичей после начала СВО и введения западных санкций, рассказывает France info.

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