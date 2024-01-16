Разврат, как у Ивлеевой: невестка Орбакайте оскандалилась на вечеринке

Жена Никиты Преснякова шокировала своим поведением. Алена Краснова Социальные сетиАлена Краснова СоцсетиНевестка Кристины Орбакайте, в прошлом году переехавшая с мужем Никитой Пресняковым в США, придумала, как зарабатывать деньги за границей, не сильно меняя свой образ жизни.