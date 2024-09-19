ФСБ пресекла канал нелегальной миграции африканцев через Россию в ЕС 

Российские силовики совместно с сотрудниками МВД и Росгвардии задержали участников организованной преступной группы (ОПГ), которые оформили в России африканцев с помощью фиктивных схем и заработали на этом 60 миллионов рублей.
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