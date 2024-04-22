"Мир" в Иране: Тегеран готовится к внедрению русской платёжной системы

В Иране готовятся к запуску пилотного проекта по приёму карт русской платёжной системы "Мир".О подготовке к запуску пилотного проекта по приёму карт русской платёжной системы "Мир" в Иране сообщил торговый атташе посольства Ирана в России Рахими Мохсен, передают "Известия".
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