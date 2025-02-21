Увеличение пенсий с 1 марта 2025 года: кому и сколько прибавят Ольга БезродняяУвеличение пенсий с 1 марта 2025 года произойдет для военных пенсионеров и ряда других категорий граждан, связанных с правоохранительными органами.
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