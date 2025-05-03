Дрэймонд Грин: «Фред Ванвлит – причина нашего поражения от «Торонто» в том финале, так что я ни капли не удивлен»

В 6-м матче серии Ванвлит записал на свой счет 29 очков (7 из 13 с игры, 6 из 9 трехочковых), 8 подборов и 8 передач.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- «С каждым днем люблю тебя сильнее». Липницкая и Михайлов отметили годовщину пары
- Депутат Федоров: «В России не должно быть рекламы казино. Они оперируют людьми, которые не могут себя контролировать»
- Кубок Гагарина. «Локомотив» примет «Салават» в 1-м матче серии 1/2 финала. Онлайн-трансляция начнется в 16:30
Свежие комментарии