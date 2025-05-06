За ночь над регионами России сбили более сотни украинских БПЛА

За ночь над российскими регионами сбили более сотни украинских БПЛА, сообщили в Минобороны России. По данным ведомства, над Брянской областью перехвачены 32 дрона, ещё 22 — над Воронежской, 19 — над Московским регионом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии